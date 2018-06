Souboj výstřihů: Courtney Love se také ukázala bez podprsenky

Mezi celebrity, které svými šaty zažily menší faux-pas, se zařadila i šestačtyřicetiletá herečka Courtney Love. Její výstřih víc odhaloval, než skrýval.

Není však jedinou hvězdou, která vystavila na obdiv své přednosti.

Také pětašedesátiletá Goldie Hawnová v Cannes zazářila v dlouhých zlatých šatech. Dojem pokazil jen její dekolt.

Courtney Love v Cannes Kamerunský fotbalista Samuel Eto'o s manželkou Georgettou v Cannes

Do "souboje" výstřihů se zařadila i vévodkyně z Yorku Sarah Fergusonová, která se objevila na charitativní akci v Hotelu du Cap Eden Roc. Přítomné hosty však patrně víc okouzlila obdařená herečka Rosario Dawsonová.

Kamerunský fotbalista Samuel Eto'o se s manželkou ukázal na premiéře filmu The Tree of Life a rozhodně se bylo na co koukat. Majitelkami dalších zajímavých výstřihů byly také herečka Penélope Cruzová či zpěvačky Gwen Stefani a Cheryl Cole. U některých však toho bylo k vidění víc, u jiných méně.