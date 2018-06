Šoralová a Arash jsou voda a oheň

Osmadvacetiletá Lucia Šoralová na sebe upozornila jako přítelkyně hudebníka Ondřeje Soukupa a jako muzikálová alternace Lucie Bílé v Johance z Arku.

Na své debutové album Púšť zařadila přemýšlivé písně v etno stylu, což je prý přesně to, co jí sedne. Duet se zpěvákem Arashem, který je známý především díky megahitu Boro Boro, byl nápadem hudebního vydavatelství.

"Jeho tvorba je mix popu a etna, tedy přesně to, o co se snažím já," vysvětluje Lucia. "Tím ale veškerá podobnost mezi námi končí. Pro mne je v hudbě asi nejdůležitější její sdělení, ani ne tak melodie písně. On dává přednost hudbě. Taky říkal, že píše, když má radost, když je šťastný. U mě je to ale přesně naopak. Tvořím, když je mi smutno nebo mám hloubavou náladu."

Písnička se jmenuje Man O To neboli Ty a já. Lucia ji s Arashem nazpívala ve švédském Malmo. Část textu je v perštině, slovenskou část si napsala Lucia sama.

Vzhledem k hudebnímu stylu, který Lucia prezentuje, by se mohlo zdát, že s Arashem mohou mít podobný i pohled na východní filozofii. Podle jejích slov je tomu tak jen částečně.

"Své filozofické názory nemám nijak přesně ohraničené, jsou to většinou myšlenky, které vycházejí ze mě samé a z toho, co mě napadne nad myšlenkami jiných. Věřím ale například, že štěstí by měl člověk hledat hluboko v sobě, a to je názor východnímu světu blízký."