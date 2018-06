Sophie Marceau a Christopher Lambert se po sedmi letech rozcházejí

Marceau a Lambert se dali dohromady v roce 2007 při natáčení kriminálního filmu Záhadná neznámá, který herečka i režírovala. O dva roky později si spolu opět zahráli v dramatickém snímku Život nikdy nekončí. Svatbu měli v roce 2012.

O vztahu nikdo z nich před médii příliš nehovořil. Ještě letos v lednu se obě hvězdy ukázaly jako pár na módní přehlídce značky Giorgio Armani v Paříži.

Herečka, která se proslavila například ve filmech Večírek, D'Artagnanova dcera, Veselé Velikonoce, Anna Kareninová či Jeden svět nestačí, od roku 1985 do roku 2001 žila s režisérem Andrzejem Żuławskim, který byl o 26 let starší. Jejich syn Vincent se narodil v červnu 1995. Po rozchodu s režisérem se dala dohromady s producentem Jimem Lemleym. Jejich vztah vydržel šest let a před 14 lety se jim narodila dcera Juliette.

Lambert, který se narodil ve Spojených státech a jehož proslavily hlavně filmy Podzemka, Tarzan a Highlander, se vedle herectví aktivně věnuje podnikání, především v oblasti nemovitostí, vinařství a internetu.

Pro herce jde už o třetí krach manželství. V roce 1988 si vzal Diane Lane, s níž se rozvedl v 1994. Mají spolu dceru Eleanor Jasmine. Pět let po rozvodu se oženil podruhé a vzal si Jaiymse Haftovou. Jejich rozvod proběhl v roce 2007, kdy se poznal se svojí třetí ženou.