Sophie Ellis-Bextor se bojí o syny, mají omezenou televizi a internet

Mobil až na střední škole, internet jen o víkendu, facebookový profil celá rodina dohromady a televize na půl hodiny denně. To jsou pravidla, která platí v domácnosti pro devítiletého Sonnyho, pětiletého Kita a téměř dvouletého Raye. Jejich maminka Sophie Ellis-Bextor myslí, že své potomky tak ochrání.

"Kdybych to nechala na něm, Sonny prosedí za počítačem celou dobu, stejně jako někteří jeho kamarádi. Může to znít hloupě, ale i Ray, kterému budou dva roky, se může dotknout obrazovky a přejíždět obrázky, takže mám strach, na co by mohl narazit," řekla zpěvačka, která je přesvědčená, že by se o rizikách internetu mělo vyučovat na školách.

Čtyřiatřicetiletá umělkyně ale sama internet dost využívá, jsou tam její klipy, má také profil na Twitteru. Připustila, že je možná naivní, když si myslí, že děti chrání, ale trvá na svých pravidlech.

Sophie Ellis-Bextor si hudebníka Richarda Jonese vzala za manžela v roce 2005. Jejich první syn se narodil rok před svatbou. Zpěvačka se proslavila hitem The Murder On The Dancefloor.