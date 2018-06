Sophia Lorenová vyhrála soudní spor, který se táhl téměř 40 let

Sophia Lorenová podle obvinění v sedmdesátých letech zaplatila nižší daně ze svých příjmů, než měla. Herečka se proti tomu ohradila a začala se soudit.

"Případ, který trval 40 let, konečně skončil," uvedl advokát Lorenové Giovanni Desideri po úterním osvobozujícím rozsudku nejvyššího odvolacího soudu. Ten uznal, že Lorenová měla zaplatit daně ve výši 60 procent, jak také učinila, a nikoli 70 procent, jak požadoval římský soud nižší instance.

Sophia Lorenová v roce 1974

Nyní devětasedmdesátiletá Lorenová byla 19. května 1982 v rámci jiného případu zatčena po příletu ze Švýcarska do Říma. Strávila 17 dní ve vězení za to, že podle soudu nesprávně zdanila své příjmy. Herečka tehdy připustila, že muž, který vyhotovil její daňové přiznání a mezitím zemřel, chyboval.

Herečka je i ve stáří umělecky činná. Právě natáčí krátký film La Voce Umana. Měla by také netáčet film se svým synem Edoardem Pontim, který je režisér.

Sophia Lorenová na křtu kalendáře Pirelli 2013 (Rio de Janeiro, 27. listopadu 2012)

Sophia Lorenová má dva syny se svým zesnulým manželem Carlem Pontim - Carla mladšího a Eduarda. Pontiho poznala v roce 1950, když jí bylo 15 let a jemu 37. Vzali se o 7 let později, ale Ponti byl v té době stále ženatý s první manželkou, protože v Itálii rozvod neznali. S Lorenovou tedy musel v roce 1962 anulovat manželství, aby se vyhnul obvinění z bigamie. Když se v roce 1965 konečně rozvedl, mohl se s Lorenovou znovu oženit. Zůstali spolu až do jeho smrti v roce 2007.

Lorenová je už také čtyřnásobnou babičkou.