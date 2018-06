Sophia Lorenová už nesmí v Itálii volit

Sophia Lorenová

"Je to nespravedlivé," konstatovala Alessandra Mussoliniová, poslankyně za pravicovou stranu Národní spojenectví (AN) a neteř Lorenové. "Moje teta pobývá střídavě ve Francii a ve Spojených státech, často ale přijíždí do Itálie. Myslím, že ji nepotěší, až sedozví, že už nemůže volit," řekla Mussoliniová, vnučka fašistického "duceho".Jak dnes uvedlo italské ministerstvo vnitra, na základě dekretu schváleného před týdnem bylo z voličských seznamů vyškrtnuto na 410.000 Italů žijících v zahraničí. Podle dekretu mají být z voličských seznamů vyškrtnuti ti voliči, jejichž bydliště nemohlo být zjištěno při dvou po sobě následujících volbách v rozmezí nejméně jednoho roku. Podle některých odhadů je na voličských seznamech nejméně milión osob, které zemřely nebo se vystěhovaly do zahraničí a místo jejich pobytu není známo.