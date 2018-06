Sophia Lorenová je poprvé v Praze, překvapil ji dotaz na špagety

Věta, která se donekonečna opakuje v článcích o vzhledu nestárnoucí herečky Lorenové po celém světě, není pravdivá.

"Takových slov mi vložili do úst," říká Lorenová. "Není to tak. Za vše, co mám, vděčím své mamince. Dokonce jsem se ohledně toho citátu o těch špagetách chtěla soudit, ale nevyšlo mi to," řekla herečka.

Na prahu osmdesátky vypadá skutečně neuvěřitelně, což uznala i ředitelka České Miss Michaela Maláčová. "Já jsem beze slov. Klobouk dolů," prohlásila s obdivem o Lorenové.

Slavná italská herečka Sophia Lorenová navštívila Prahu, na snímku je s ředitelkou soutěže Česká Miss Michaelou Maláčovou. (28. března 2014)

Recept na krásu chce od nestárnoucí herečky každý, ale všichni mají smůlu. Je to totiž v genech.

"Za vše vděčím své mamince, která mi předala svou DNA. Byla to mimořádná žena, která se velmi podobala Gretě Garbo, a když šla po ulici v našem městečku Pozzuoli u Neapole, tak za ní šel dav. Maminka to vždycky dělala trošku schválně, dokázala se i nalíčit jako Greta Garbo," prozradila Lorenová.

Právě její matka měla ambici dostat dceru k filmu. "Když mi bylo 14 let a už ze mě byla docela hezká holka, tak mě maminka vzala na nějaké zkoušky, které dopadly děsně, protože jsem vůbec nic neuměla, ale zároveň jsme se tam potkali s Mervynem LeRoyem, který točil film Quo Vadis a on se mě zeptal, jestli hovořím anglicky a já řekla: "Yes" a na všechno jsem pak odpovídala yes. Takže mu brzy došlo, že anglicky neumím, ale malou roli v davu mi dal," vzpomíná slavná Italka.

Následovala její účast na Miss Italia, kterou Lorenová nevyhrála, ale vděčí jí za mnohé. "Mně soutěž Miss dala před mnoha lety velké příležitosti. Nikdy jsem se nestala Miss Itálie. Skončila jsem druhá, kdo ví proč. Ale díky jednomu večeru jsem poznala obrovské množství lidí a díky těmto kontaktům jsem se pomalu mohla dostat do světa kinematografie."

A u filmu zůstala dodnes. Právě dokončila film The Human Voice, který natočila se svým synem Edoardem Pontim a chystají se ho v nejbližší době předvést na filmovém festivalu Roberta De Nira Tribeca.