Sophia Lorenová: Nutili mě do plastiky nosu, odmítla jsem

„Vždycky jsem se snažila tyhle lidi neposlouchat. Říkali mi pořád, že je můj nos příliš dlouhý a ústa příliš veliká. Mně to ale neubližovalo, protože když něčemu věřím, je to jako válka. Je to boj,“ svěřila filmová legenda v rozhovoru pro magazín Hollywood Reporter.

Plastiky po ní chtěl dokonce její manžel, režisér Carlo Ponti.

„Carlo prohlásil: Víš, že kameramani říkají, že máš příliš dlouhý nos. Možná by sis ho měla nechat trochu upravit. A já řekla, poslouchej, nechci si na obličeji nechat měnit nic, mám ho ráda. Kdybych si musela nechat změnit nos, vrátila bych se do Pozzuoli (rodného domu). V tu dobu dělávali takové francouzské nosíčky s malou špičkou nahoru, líbilo se jim to. Ale dokážete si mě představit s takovým nosánkem?“ dodala Lorenová.

Ponti zemřel v roce 2007, bylo mu čtyřiadevadesát let. Lorenová o dva roky později řekla, že by nikdy nedokázala nikoho jiného milovat.

Letos na jaře přijela Lorenová do Česka: