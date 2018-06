Myslela jsem, že budu v osmdesáti už dávno mrtvá, říká Sophia Lorenová

„Když mi bylo asi dvacet let, myslela jsem si, že se osmdesátky ani nedožiju, ž tou dobou budu už dávno mrtvá. A pak jsem oslavila osmdesát a říkala jsem si, že to ani nemůže být možné. Bože, opravdu je mi tolik. Můj život je teď úplně jiný, než když jsem byla mladá holka, ale jsem spokojená,“ svěřila se Sophia Lorenová magazínu W.



„Myslím si, že vypadám fantasticky a jsem hrdá na to, že stárnu a nepotřebuji plastiky. Lidé mi stále říkají, že jsem pro ně krásná. Já jim už tolik nevěřím, ale jsou moc milí,“ pokračovala italská herečka, která se prý nikdy nebála stárnutí ani smrti.

„Nepřemýšlela jsem nad tím, jestli se mi dělají vrásky,“ doplnila.



„Za můj přístup k životu může moje matka. Ona mě všechno naučila a nebála se stárnutí. Když jsem se narodila, byla tou nejkrásnější ženou na světě. Vypadala jako Greta Garbo. Vyhrála soutěž krásy a měla odcestovat do Ameriky, ale zakázala jí to její matka, protože to bylo moc daleko,“ svěřila se Lorenová.

Sophia Lorenová, snímek z roku 1955

Podle herečky se žena jako sex symbol už narodí. „Prostě se tak narodíte. Je to ve vás už od narození. A pak je to s vámi i v době, kdy oslavíte sto let,“ dodala Sophia. Je prý pyšná na svou hereckou kariéru a je vděčná za obrovskou přízeň lidí. Dodnes ji lidé považují za sex symbol a velmi jí to lichotí.

Nelíbí se jí však, že se dnes ženy stávají populárními nikoli díky své kráse nebo skutkům, ale kvůli exhibování na sociálních sítích a vyžívají se ve skandálech. „Je to hrozná doba,“ dodává.

V 81 letech Lorenová září v reklamě na parfém: