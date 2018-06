Lorenová: V mé době byly herečky hvězdy díky talentu a ne selfie

„V mé době byly zásluhy a dovednosti herečky založeny na jejím talentu. Když mě teď lidé potkají, vytáhnou telefony, aby se se mnou vyfotili. Nevím toho o sociálních médiích moc, ale zdá se, že to je to, co dělá lidi slavnými. Moje éra Hollywoodu byla mnohem lepší. Byl jste známý pro své schopnosti a talent,“ řekla italská herečka pro list New York Post s tím, že měla velké štěstí, že byla součástí té doby.

Lorenová, která na svůj věk vypadá skvěle, dala mladším generacím také radu ohledně plastických chirurgů.

„Tyto mladé dívky by opravdu měly být více opatrné a dobře si promyslet, co dělají se svými těly a obličeji. Chci říct, že nikdy s jistotou nevíte, jestli jdete k dobrému doktorovi,“ dodala.

Herečka loni přiznala, že kameramani a producenti ji v minulosti nutili do plastiky nosu. Ona to ale odmítla.

„Vždycky jsem se snažila tyhle lidi neposlouchat. Říkali mi pořád, že je můj nos příliš dlouhý a ústa příliš veliká. Mně to ale neubližovalo, protože když něčemu věřím, je to jako válka. Je to boj,“ svěřila filmová legenda v rozhovoru pro magazín Hollywood Reporter (více zde).



Loni na jaře navštívila Sophia Lorenová Českou republiku: