Šokující probuzení Dary Rolins: luxusní vůz ukradl organizovaný gang

"Byl to šok. Táta vstal dřív než já, takže ten byl první, kdo zjistil, že je před domem jen prázdný flek. Chvíli jsem si říkala, jestli jsem to auto vůbec zaparkovala před domem, jestli jsem s ním přijela, ale pak jsem pochopila, že ho někdo opravdu ukradl," řekla iDNES.cz Rolins.

I když ji ráno polil od hlavy až k patě studený pot, po pár minutách si mohla silně oddychnout. Noční zameškané hovory od policie přinesly příjemné rozuzlení - díky satelitnímu čipu nainstalovaném v autě se slovenské policii podařilo auto objevit během několika hodin.

"Zjistili, že se kolem osmé ráno už nepohybovalo. Zloděje lokalizovali u Malacek kousek za Bratislavou. Prý se jedná o známý gang, tak jsem šťastná, že to dopadlo dobře," dodala s úlevou zpěvačka.

Automobil nyní poputuje do servisu, aby se zjistilo, jestli nedošlo k nějakému mechanickému poškození. Pracovní cesty tak bude muset Dara Rolins vyřídit v zapůjčeném voze. "Dneska musím jet do Tater na jedno vystoupení, auto si budu muset půjčit u známých. Do svého si nechci sednout do doby, než mi v servisu řeknou, že mu nic není."

Vánoce u Homolových

Do Prahy se Dara Rolins vrátí i s dcerou Laurou ve čtvrtek. Před sobotním finále SuperStar, v níž je porotkyní si chce užít svého partnera Matěje Homoly, který zůstane s dcerou přes víkend.

Vánoce už ale rodina bude trávit spolu. "Letos se o svátky stará paní Homolová, která nás přizvala k vánočnímu stolu, tak jsem ráda a moc se těším. Prvního ledna si pak udělám dámskou jízdu s mojí manažerkou Evičkou a našimi dcerami - chceme letět na Floridu. Včera jsem ale zjistila, že British Airways chtějí stávkovat, tak jsem zvědavá, jestli vůbec odletíme. Konec tohoto roku je vážně hodně zajímavý," uzavírá Dara Rolins. - čtěte Letušky British Airways budou přes Vánoce a Nový rok stávkovat