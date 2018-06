Šokující odhalení: Vilhelmová tancovala u tyče!

Vilhelmová byla na tiskové konferenci k druhé řadě taneční show odhalením své minulosti sice mírně zaskočena, ale nepopřela ji. "Nebylo to žádné svlíkání se u tyče, i když mi to asi stejně nikdo neuvěří, ale to je jedno. Dělala jsem to jako brigádu a šlo spíš o to, že jsem se pohybovala po barech a tak. Byla to tenkrát docela drsná škola, ale zase bylo na parádu," hájí se Vilhelmová.

Jestli jí tahle zkušenost bude něco platná v soutěži, není jisté. Její partner, profesionální tanečník Petr Čadek ji totiž při trénincích, které probíhají již od srpna, neustále napomíná, aby si dala pozor, že není u tyče.

Zamiluje se Záruba?

Pozor si budou muset dát ostatně všichni zúčastnění. Na city. Osm letošních soutěžních dvojic je totiž namícháno velmi zajímavě. Zrovna Vilhelmová "chytla" pěkného fešáka. A to si prý její manžel přál, aby to byl ošklivý homosexuál. Čadek, který ovšem vypadá spíš jako metrosexuál, má už jedenáct let přítelkyni.

Něco víc než pracovní a kamarádský vztah se může vyvinout například u sportovního komentátora Roberta Záruby a Vandy Dětinské. Ten je ostatně po rozchodu s manželkou Světlanou Zárubovou volný a v lásce by mu nic nebránilo. Jeho partnerka je navíc mnohem mladší, teprve devatenáctiletá a moc se mu líbí. Při prvním setkání ji přivítal slovy: "Jéé, vy jste hezká".

StarDance 2 vypukne na obrazovkách České televize 3. listopadu. Kromě již zmiňované Táni Vilhelmové a Jaromíra Bosáka v něm bude tančit zpěvačka Lenka Filipová, která slibuje odkrýt svou druhou tvář, bývalý akrobatický lyžař Aleš Valenta, který zase slibuje věrnost své manželce, herec Michal Dlouhý, jenž se nebojí problémů s dechem, přestože je kuřák, Jiří Schmitzer, který se naopak bojí, že bude obviněn ze sexismu. Dalšími slavnými tanečnicemi budou modelka a Miss Europe 1995 Monika Žídková a kanoistka Štěpánka Hilgertová.

V soutěži, která se bude přímým přenosem vysílat z pražského Výstaviště, nebude chybět ani její moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. A ještě jedna tvář z první řady taneční show se tu bude objevovat - herečka Mahulena Bočanová. Roli bude mít ale tentokrát opačnou, usedne v porotě.