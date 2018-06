Šokovaný farář Zibi si připadá jako zloděj, odřízli mu plyn

Farář se ocitl třetí den bez teplé vody a plynu naprosto nevinně z minuty na minutu. "Najednou se tady na faře se slovy, že odebírám plyn načerno, objevil nějaký chlápek a plyn mi odřízl. Pocítil jsem takovou bezmocnost jako nikdy v životě. Já, který jsem na tyhle věci puntičkář a platím včas, teď vypadám jako gauner. To je vážně skandál. Může se to stát každému a nepřeju nikomu ten pocit bezmoci, kdy nemáte nikde odvolání a nemůžete se bránit," líčí Zibi.



Domnívá se, že pyká jen za to, že si vybral namísto velké společnosti jinou. "Teď jsem zřejmě díky nějakému jejich konkurenčnímu boji nebo nějaké chybě či zanedbání už třetí den bez teplé vody a plynu. Vydržet to takhle budu muset třeba taky třicet dní, takovou lhůtu na zapojení totiž firma s monopolem na distribuci plynu má. Nejhorší je, že do této chvíle nevím, kde se stala chyba, nikdo se se mnou nebaví," pokračuje rozzlobeně.

Lucie Bílá a farář Zbigniew Czendlik

Jindy klidný farář, který 6. září oslavil šestačtyřicetiny, prý nebyl nikdy tak rozčilený jako teď. Blahořečí jedině tomu, že se mu nepříjemná zkušenost stala v září a ne v lednu. Rozhodně nemilá situace ho čeká v neděli. Pokud se věc do té doby nevysvětlí, bude možná muset svým věřícím v kostele vysvětlovat, že jedno z desatera přikázání - Nepokradeš - opravdu neporušil.