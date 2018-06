Sokolová v kalendáři na kávu: takhle dovádí s kolegyněmi z Itálie

Kalendář společnosti vyrábějící kávu vznikl u příležitosti dvacátého výročí vzniku firmy. Fotky do něj připravilo dvanáct významných fotografů z celého světa, mezi jinými Annie Leibovitz, Ellen von Unwerth, Mark Seliger nebo Erwin Olaf.

Naši krásku si pro svou kompozici vybral italský fotograf Marino Parisotto, jenž Kateřinu Sokolovou zvěčnil po boku dalších kolegyň z branže. "Když jsem zjistila, že si mě Marino vybral pro spolupráci, byla jsem nadšená. Je to pro mě velký úspěch objevit se v tak prestižním kalendáři. Vážím si toho o to víc, že v zahraničí je obrovská konkurence a nikoho tam nezajímá jestli jsem miss nebo ne," řekla iDNES.cz Sokolová. Focení ji nesmírně nadchlo, přestože při něm občas riskovala vlastní zdraví.

Kateřina Sokolová (druhá zleva) při focení kalendáře Lavazza pro rok 2012

"Fotily jsme přímo na skalách u moře, na kterých jsme musely balancovat ve vysokých podpatcích, takže u mně celou dobu stál asistent, který mě musel držet abych nespadla do vody," vzpomíná někdejší královna krásy. Focení trvalo jen jeden den, přesto si přišla na výdělek v řádu desetitisíců korun.

Itálii a tamnímu módnímu průmyslu zůstává věrná i nadále. Práce jí přibývá a Sokolová je za to vděčná. "Poslední dva měsíce jsem v průměru dvakrát týdně v letadle, ale vyhovuje mi to. Většinou už létám přímo na smluvené práce, takže se na víkendy vracím do Prahy za přítelem. V Čechách už si práce vybírám," doplňuje. "Chodím v Itálii i přehlídky, ale protože jsem spíš komerční typ, tak fotím, a natočila jsem už i pár reklam, které jsou nejlépe placené."

V pracovním tempu bude nyní muset Kateřina Sokolová dočasně zvolnit. V únoru ji čekají státnice na Vysoké škole obchodní, a tak se na ně začíná pomalu připravovat.