Sokolová tráví noci v maringotce. A sama

"Na tábory jsem jezdila hodně často, na prvním jsem byla v sedmi letech stejně jako Evička. Později jsem chtěla být praktikantkou, ale už jsem na to bohužel neměla čas. Teď si to užívám," říká Sokolová. A její sestra? Té se prý na tábor původně nechtělo, ale rychle se do koletivu začlenila a zvykla si. "Možná jí pomohlo, že jsem tu první dny s ní a navíc si s sebou vzala kamaráda."

Na táboře s indiánskou tématikou, který je pořádán ve spolupráci s hnutím Duha, stihla usednout do poroty a zvolit Miss a Missáka, za odměnu s nimi povečeřet romanticky při svíčkách a zúčastnit se výletu do Kutné Hory. Zamlouvalo se jí i spaní v maringotce, které jí přenechal její bývalý instruktor autoškoly Pavel Dvořák. Ten je totiž vedoucím tábora.

"Pavel mi vyprávěl o táboře při jízdách a doslova mě nadchl. Chtěla jsem se přesvědčit na vlastní oči o tom, jak si tady i dospělí hrají na Indiány a dovedou se s dětmi vyblbnout. Věřím, že se tu těch čtrnáct dní sestra nebude nudit, s dětmi to tady opravdu umějí," dodává Sokolová.

Kdo by čekal, že si nejkrásnější dívka ČR užívá na táboře se svým údajným novým přítelem, automobilovým závodníkem Janem Charouzem, mýlí se. Kateřina Sokolová je po rozchodu s modelem Tomášem Mihulkou stále volná. "Jsou to výmysly, opravdu chci být zatím volná a nikoho nehledám, Honza je to dobrý kamarád," uzavírá.