Sokolová seznámila přítelovu rodinu s tou svojí, svatbě už nic nebrání

Jediným problémem byla jazyková bariéra. Jean, který mluví několika jazyky a ovládá dobře i češtinu, neboť u nás žije již několik let, byl ovšem zdatným tlumočníkem. "Tátu a jeho přítelkyni jsme navštívili doma v Průhonicích a byla to moc milá návštěva, moc si rozuměli," říká Sokolová.

Spolu s její potenciální tchyní přijela do Česka také přítelova švagrová se dvěma dětmi, dcerou Ejou a synem Ilherem. Půvabná modelka pro ně okamžitě vymyslela program. "Byla jsem pozvaná na premiéru Doby ledové 3 do Imaxu, tak jsem to využila a vzala celou rodinu s sebou. Film se vysílal v původní verzi, ale oni mu rozuměli i beze slov a moc se jim líbil, stejně jako mně."

Průvodkyní po památkách Prahy ovšem Kateřina nebude, má totiž spoustu pracovních povinností. "Nějak se mi to zase teď nahromadilo. O víkendu odjíždím do Karlových Varů, kde půjdu v rámci doprovodného programu filmového festivalu módní přehlídku. Pak mne čeká focení u nás a znovu v Itálii, kde mám teď hodně pracovních příležitostí. A do toho se stěhuju k Jeanovi do bytu v Podolí, takže zatím bydlím mezi krabicema," prozrazuje novinku modelka.

Svatbě by zvlášť po seznámení obou rodin už nic nebránilo. Jeden pádný důvod k tomu, aby se z Kateřiny Sokolové nestala mladá paní, tady ale je. A má ho sama modelka. "Svatba zatím nebude, vždyť

je mi dvacet," vysvětluje s úsměvem.