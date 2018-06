Sokolová se ráda opaluje nahoře bez, u moře své vnady ale skrývá

Cenou za účast ve finále se jí partner soutěže, CK Blue Style, trefil do noty. Řecko totiž půvabná miss miluje. "Byla jsem tady už třikrát, a to na Krétě, na Korfu, a jednou dokonce i na Rhodu. Strašně se mi líbí zdejší kultura, památky i pohostinnost. Řekové jsou velmi milí lidé. A navíc je tu krásně čisté moře," vypočítává přednosti této země Sokolová.

Moře si užívá dosyta. Se svou nejlepší kamarádkou Denisou Přibylovou u něj tráví dlouhé hodiny a hotelové bazény využívá snad jen ve chvíli, kdy se jde občerstvit k vodnímu baru. Když zrovna neplave nebo nedospává na lehátku díky nabitým programům probdělé noci, studuje pravidla silničního provozu. Pár dní po návratu domů ji totiž čekají závěrečné zkoušky v autoškole.

Jídlo dělá Kateřině starosti

Po prvních čtyřech dnech pobytu už stihla Sokolová například navštívit letovisko Lindos a zdejší památné místo Akropolis, poznat noční život v hlavním městě Rhodos, zvednout si adrenalin při vodních sportech, shlédnout řecký folklor a naučit se jíst jednu z pochoutek, které dává moře - mušle. "Mám ráda krevety a mořské plody vůbec, ale mušle jsem jedla poprvé v životě. Připravené byly výborně."

Jídlo je ovšem jednou z věcí, která jí dělá trochu starosti. "Doma po sedmé večer nejím, tady večeřím ještě o půlnoci a pak je mi trochu těžko. Místní kuchyně je ale skvělá, takže jí nikdy neodolám," svěřuje se.

V srpnu ji čeká dámská jízda

Po návratu domů čeká Kateřinu Sokolovou pracovní týden v Hamburku, kam se pojede představit jedné německé modelingové agentuře. Během léta má nasmlouvané také módní přehlídky a různé další akce. Odpočine si znovu až začátkem srpna, kdy chystá dámskou jízdu s kamarádkami z gymnázia.

"Pojedeme asi na Slapy a pořádně si to užijeme. Nemám teď na kamarádky moc času, tak jim to snad takhle vynahradím." A co dovolená s přítelem, modelem Tomášem Mihulkou? "Ještě jsme o ní nemluvili, ale určitě spolu taky někam vyrazíme," uzavírá Sokolová.