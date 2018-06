Sokolová: Proč mě ty noviny tak milují?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

K bílému modýlku s volnějším tričkem a uzoučkými kalhoty si Kateřina Sokolová obula námořnické pruhované střevíčky a kabelu se stejným vzorem. Hezky uvolněné. Současná mediální hvězda je mezi těmi mladšími misskami jedinečná tím, že má přirozeně velká prsa. Ale pozor, v práci modelky je to prý problém! Nerozumím tomu, pro modelky s malými ňadry se už pomalu pořádají tábory plastické pomoci a nakonec se dozvíte, že velká jsou také k ničemu. To je mi pěkná čertovina, tenhle modeling.

Tak tohle je, dámy a pánové, Dominika Kadlčková. Herečka. Neznáte? Já také ne, ale dobře informovaný večírkový zdroj iDNES prozradil, že na party filmu Pusinky v klubu Face to Face dorazila až poté, co výše zmiňovaná slečna Sokolová odešla. Kadlčková jí totiž údajně přebrala přítele. Nechcete někdo natočit film Po čem muži touží? Že bychom se to už konečně dozvěděly. Jestli je ten drb pravda, tak holky daly barvou oblečení dost dobře najevo míru viny. Černý saténový komplet minišortek a vesty vypadá na akci v klubu pro náctileté akurátně, stejně jako ty velké plastové náušnice. Ty by na sebe nikdo ve věku 20+ dobrovolně nevzal.

Důrazně bych se bránila srovnání Agáty Hanychové s Paris Hilton, ale podoba Terezy Kerndlové s Jennifer Lopez se vážně nabízí. Samozřejmě musíme brát v úvahu míru intence Terezy být s hispánskou hvězdou srovnávána. Ta je totiž vysoká. Tereza se také považuje spíše za andílka a proto si svoje provokativní, extrémně krátké šortky a saténovou blůzu střihu francouzská služtička vybrala v bílé barvě. A k tomu bílé sandálky na vysokém podpatku. Trošku laciné, ne?

