Sokolová obchoduje s džínami, podepsala smlouvu se Svobodovou

"S Vendulou Svobodovou jsem se seznámila přes moji modelingovou agenturu, a protože jsem chtěla podpořit charitu, domluvily jsme se na spolupráci. Z každého kusu prodaných džín půjde dvacet korun na konto nadace Kapka naděje. A pokud se neprodá tolik džín, kolik je v plánu, upsala jsem se ve smlouvě, že nadaci ročně poskytnu dvacet tisíc korun," prozradila Sokolová detaily. Spolupráci s modelkou si pochvaluje i Vendula Svobodová. "Nadace je samozřejmě vděčná za každou korunu, takže jsem ráda, že spolupráce vyšla. Sama se sice o módu zajímám, ale do návrhů vlastní kolekce bych se asi nepustila, možná někdy později," svěřila se Svobodová.

Česká kráska se sice podílela na výrobě, kompletně ale džíny nenavrhovala. "Navrhnout střih je hodně složité, do toho jsem se nepouštěla. Ale navrhovala jsem a vybírala jsem výšivky a různé ozdoby, které na nich budou. Do budoucna bych si ale navrhování sama chtěla vyzkoušet, navíc mám v plánu kolekci rozšířit i na další oblečení, třeba na sukně," uvedla Sokolová, jejíž kolekce bude už brzy k dostání v řadě českých obchodů po celé republice. Jak modelka sama říká, džíny budou cenově dostupné pro všechny.

Přestože Sokolová v posledních měsících trávila po boku svého tureckého přítele Jeana v jeho rodné zemi čtyřiadvacet hodin denně, představa, že by se do Istanbulu přestěhovala natrvalo, ji neláká. "V Istanbulu se mi moc líbí, je to nádherné město, ale žít celý život bych tam nechtěla, stýskalo by se mi po rodině a po kamarádech," přiznala modelka. Společnou budoucnost si ale se svojí láskou představit umí a podle svých slov by byla ochotná dokonce vyjít zahalená, jak vyžaduje muslimská víra jejího partnera. "Vím, že přítel by to po mně nikdy nechtěl, ale pokud bych s ním měla jít například na nějaké obchodní jednání, kde bych se zahalit musela, nevadilo by mi to," řekla Sokolová na závěr.