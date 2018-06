Sokolová na Miss World předvedla, že kliky umí

Pro Miss Sport rozdělili organizátoři všech sto třicet dívek do čtyř skupin a z každé skupiny na základě kondičních testů vybrali čtyři nejlepší. Soutěžící krásky musely co nejlépe zvládnout například kliky na čas, sedy lehy nebo skoky.

Kateřina byla ve vrcholné čtyřce své skupiny s Miss Albánie, Argentina a Kajmanské ostrovy. "Bojovaly jsme, co to šlo, a skončily jako tým druhé. O vlásek nám uniklo zlato a tím postup do konečného klání o titul Miss Sport. Ale i tak jsme na sebe hrdé... Titul Miss Sport nakonec získala Američanka," popisuje Katka.

Významným úspěchem je také Kateřinino umístění v první dvacítce soutěže Miss Talent. Při slavnostním večeru všechny dívky z Top 20 ukážou své volné disciplíny.

"S holkama ze skupiny se kamarádíme čím dál tím víc a navzájem se podporujeme, což je super, protože to každá z nás potřebuje," píše dál Kateřina. "Je to tu čím dál náročnější."