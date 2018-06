Sokolová má nejkrásnější nohy a je volná, rozešla se s přítelem

"Rozešli jsme se v dobrém. Hlavním důvodem byla moje práce. V současné době jsem dostala hodně nabídek v zahraničí, takže na vztah není moc času. Jean už je ve věku, kdy by chtěl mít děti a usadit se, kdežto já chci ještě cestovat. Naše cesty se tudíž začaly rozcházet stejně jako představy o budoucím životě," říká Sokolová.

Kateřina Sokolová s přítelem

Stejně napilno má i její dnes už bývalý partner, který s nabídkou rozchodu přišel. "Poslední dobu mám hodně práce a musím cestovat po celé Evropě a taky mám velké plány v USA. Už bych také potřeboval mít jistotu a partnerku natrvalo. Katka taky cestuje a pracuje v zahraničí a má čím dál víc práce. Museli jsme volit mezi prací a láskou a tak jsem jí nabídl po dohodě rozchod. Řešili jsme vše normální cestou. Musím říci, že Katka je nejlepší, nejbáječnější a nejkrásnější holka na světě. A taková pro mně zůstane navždy. Z celého srdce jí přeji hodně štěstí a doufám, že se splní její sny a dosáhne toho, co si bude přát," uvádí podnikatel.

Kateřina se naposledy s tureckým podnikatelem objevila na koncertu skupiny Black Eyed Peas 10.května, tam už prý vztah skřípal. Netrvalo ani týden a sbalila si kufry a odstěhovala se do svého bytu, který dosud pronajímala. Teď si zvyká na svobodný život. "Rozchod je vždy nepříjemný a tak nebudu říkat, že jsem šťastná, jen cítím, že je to takhle dobře. Mám naštěstí hodně práce, do toho zkouškové období, takže si ani nestíhám uvědomit, že jsem sama. Nikoho ale teď určitě hledat nebudu, alespoň nějakou dobu chci být sama."

Modelku v neveselém období potěšilo získání titulu Gillette Venus nejkrásnější nohy, jenž získala v silné konkurenci vicemiss ČR 2003 Markéty Divišové a České Miss 2009 Ivety Lutovské. Vítězství rozhodně nečekala. "Myslela jsem, že vyhraje Iveta a tak mě výsledek příjemně překvapil. V hlasování na internetu jsem údajně získala nějakých 53 % hlasů. Vyhrála jsem spoustu cen, poukazy na značkové oblečení a masáže a roční členství ve sportovním klubu na Andělu. To se mi teď hodí, budu to tam mít ze svého bytu kousek," uzavírá Sokolová.