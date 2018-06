Sokolová má další sexy fotky, míří s nimi do Itálie

"Nejsou už tak odvážné jako v případě Playboye, jednou to stačilo. Tyhle jsou přirozené, decentní, ale zároveň sexy a jsem na nich jen ve spodním prádle. Podruhé už bych se víc nesvlékala, jednou to stačilo," říká Sokolová.

S honorářem to prý nebyla žádná sláva jako v prvním případě. Podobné focení bere misska a modelka spíš jako prestižní záležitost. Fotky se jí navíc budou brzy hodit. "Podobné fotky jsem potřebovala, v únoru se chystám do Milána a chci si s sebou vézt co nejlepší book. Strávím tam měsíc, čekají mě tam schůzky i práce. Budu fotit do časopisu Vogue, což už mělo proběhnout, ale odložilo se to," prozrazuje.

Zatím na pracovní povinnosti nemyslí, na vysoké škole obchodní, kde studuje prvním rokem obor cestovní ruch, má totiž zkouškové období. "Je to trochu náročné, od maturity jsem se neučila a odvykla jsem. Zkoušky ale potřebuju udělat v termínu právě kvůli cestě do Itálie. Soukromá škola mi sice umožňuje studovat podle individuálního studijního plánu, ale raději bych to měla za sebou."



Kateřina Sokolová v roli televizní reportérky

Jednu cestu má za sebou, i když soukromou. Konec roku kráska strávila po boku svého tureckého přítele v New Yorku. Bohužel trochu jinak, než si představovala. "Čtyři dny mě trápily střevní potíže, snědla jsem něco špatného v čínské restauraci. Na Silvestra jsem šla spát hodinu před půlnocí," stěžuje si Sokolová.

Své další plány soustřeďuje na práci moderátorky. Spolupráce s digitální televizí Sport 5 zaměřenou na motorismus ji velmi baví a chtěla by se této činnosti věnovat víc. "Dostala jsem jistou nabídku, ale je opravdu v počátcích, takže o ní zatím nebudu mluvit. Je to otázka čtvrt roku až půl roku, na podrobnosti je opravdu brzy," dělá tajemnou Sokolová.