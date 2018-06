Sokolová má autoškolu v kapse. Za 7 900 korun

Pro řidičský průkaz si sice půjde až za dvacet dní, ale už teď se může pyšně nazývat řidičkou. Dvouměsíční kurz v Autoškole Průhonice, za nějž zaplatila 7 900 korun, vyvrcholil závěrečnou zkouškou obnášející pětatřicetiminutovou jízdu Průhonicemi a jejich okolím, test ze znalostí pravidel silničního provozu, který zvládla bez chyby, a dvě otázky z techniky. Sokolová si na něj oblékla bílé rifle a tričko s výstřihem. Na zkušební komisi ale platily jen znalosti.

"Nejvíc nervózní jsem byla ráno před testy z pravidel, pak to ze mě spadlo a hned jsem to volala rodičům i kamarádkám. Další nervozita se dostavila před samotnou jízdou. Jela jsem navíc poslední, bylo nás osm, tak to bylo pěkně dlouhé čekání. Celou cestu mi navíc pršelo, takže jsem musela kromě řazení používat i stěrače a jet hodně opatrně," líčí Sokolová. Ještě k tomu si prý až po odchodu z domova uvědomila, že zapomněla svůj talisman pro štěstí - dřevěné srdíčko od svého otce, které ji doprovázelo i na soutěži krásy.

Zapomněla talisman pro štěstí

A jaká byla Sokolová žačka? "Lepší průměr, nic extrémního," říká její instruktor Pavel Dvořák. "Dělala chyby, které obvykle začátečníci dělají, jako že nedošlapávala spojku nebo špatně řadila. Mám tady ale i takové, kteří mi auto naťuknou a odřou. Tak takovou památku po sobě Kateřina nenechala," říká Dvořák a rezolutně odmítá, že by naše nejkrásnější dívka měla sebemenší protekci.

"Za prvé máme přísného zkušebního komisaře Ladislava Černuckého, za druhé s námi jel v autě i majitel autoškoly Vladimír Zajíc a za třetí máme na paměti, že se můžeme s naším žákem někde potkat," dodává se smíchem.