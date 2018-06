Sokolová je klidnější, má nablízku Kuchařovou

"Je to skvělý, Táňa je pro mne velká psychická podpora," hlásí Kateřina z dalekých krajů. Bude ji teď hodně potřebovat. Po neúspěšném zápolení v průvodní soutěži Miss bikiny ji čeká vystoupení ve volné disciplíně. Před porotou ho ovšem předvedou jen ty nejlepší. Program předfinálových příprav je mimo to den ode dne náročnější.

V soutěži Miss bikiny neuspěla ani jedna Evropanka, do finále prošla pouze Číňanka a čtyři Jihoameričanky. "Nejvíc mě dostalo, když vyhlásili postupující dívky a soutěžící z Costa Ricy, která mezi nimi nebyla, se rozbrečela a prohlásila, že asi dala málo peněz do plastiky," popisuje zážitky Miss ČR. "Je to tu náročné, ale nevzdávám se. Musím bojovat," loučí se pro tentokrát Sokolová.