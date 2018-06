Sokolová: Já a umělá prsa? Tak to mě dokáže naštvat!

"Občas to slýchávám a už jsem i někde četla, že mám implantáty. Dokáže mě to pěkně naštvat, je to absolutní nesmysl. Moje trojky jsou pravé,“ tvrdí rezolutně Sokolová.

Ne vždy se jí ovšem to, co jí nadělila matka příroda, takzvaně hodilo do krámu. V šestnácti letech například kvůli ňadrům přišla o tři přehlídky. Nevešla se do modelů právě přes prsa.

„Už tehdy mi nějak víc narostly a spíš mi to kazily. A pak si bude někdo myslet, že jsem si je o dva roky později nechala zvětšit? V pubertě mě spíš napadalo, že si je nechám naopak zmenšit. V modelingu to zvlášť vadilo, všechny modelky byly takové droboučké, jen já díky svým prsou mohutná. Dnes už o zmenšování neuvažuju, jsem za svá prsa ráda. Je to lepší, než kdybych byla plochá.