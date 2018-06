Sokolová: bude novou jasnovidkou z Bradavic?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

V šatičkách barvy bílé kávy vypadá loňská nejkrásnější žena světa jako sexy ambasadorka rozdávající čokoládové kuličky. Mmmm, to musel být ale večírek. Taťána Kuchařová jede po Vánocích do Las Vegas školit nové missky. Jen pozor na to město hříchu, Táňo, ještě ti není jedenadvacet!

Trvalo mi asi pět minut než jsem pochopila, že má Kateřina Sokolová na bocích průstřihy. Předtím to připomínalo spíš bodýčko ušité na mnohem menšího člověka. Začala Katka po porážce na Miss World věštit z koule? V tomhle modelu by si mohla z fleku zahrát učitelku jasnovidectví Trelawneyovou v Harry Potterovi. Emma Thompsonová hadr. I ty nazrzlé vlasy trefila, takový pěkný čarodějnický odstín. Rukávek zachycený za prstík je v Bradavicích samozřejmou nutností.

I dračici Berenice Saudkové černá sluší a baret k blond cůpkům ještě dvakrát tolik. Síťovými punčochami to pěkně opepřila, rukavička na jedné ruce je stylovým doplňkem. Ale co ve světě Saudků znamenají kolíčky na prádlo?

