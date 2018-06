Sokolová a Hadašová: nepřátelství?

Neslyšící krásky z devatenácti zemí světa se v pražském Tophotelu utkaly o titul Miss Deaf World 2007. Ten nakonec získala pětadvacetiletá Qingling Baová, a korunka tak putuje až do daleké Číny. Za první vicemiss porota zvolila jednadvacetiletou Kristinu Weberovou z Německa, druhou vicemiss se stala devatenáctiletá Nila Kudlyková z Ukrajiny.

Sokolová v. Hadašová

Nepřátelské výboje a soudní spory Miloše Zapletala a Michaely Maláčové se na jejich missky nepřenášejí. Kateřina Sokolová si s Lucií Hadašovou rozhodně měla o čem povídat. Nejprve si navzájem pochválily šaty, pak se přísným okem pustily do soutěžících finalistek. "Ale obdivuju je, holky to mají oproti nám slyšícím mnohem složitější a já před nimi smekám," řekla s pokorou Kateřina Sokolová.

Pavel Bém dostal pivo, Jiří Čunek přišel o židli

Průvodci večera Aleši Cubulkovi najednou kdosi postavil na moderátorský pultík půllitr piva. "Jejej, děkuji, ale já musím ještě pracovat," odmítl Cibulka lahodný mok a nabídl ho porotě. Nejrychlejší byl Pavel Bém. "Já si dám!" ukázal jasně zdvižený prst primátor Prahy, který nad soutěží Miss Deaf World 2007 převzal záštitu.

Martin France zpíval ve znakové řeči

Zpěvák Martin France zazpíval během večera hned několikrát. A myslel také na neslyšící. Dokázal se totiž naučit základy znakové řeči, a tak mohl zazpívat i pro neslyšící. "Napadlo mě to už při minulém ročníku, tak jsem to zkusil. Byl bych srab, kdybych se do toho nepustil," řekl France, ale zároveň přiznal, že komunikace ve znakové řeči rozhodně není nic jednoduchého.