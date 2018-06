Šok ve StarDance: nečekaně vypadla herečka Veronika Žilková

Alexander Hemala a Jitka Šorfová

Až budete chtít někoho pobavit, pusťte mu rumbu v podání Saši Hemaly a Jitky Šorfové. Co do výrazu nemělo Something Stupid od Robbieho Williamse a Nicole Kidman chybu. Pokud se moderátor bál, aby při erotickém tanci nevypadal jako vilný stařík, můžeme ho ujistit: Nikoli, vypadal jste jako nešťastné štěně! Jeden by nečekal, že vášeň může tolik bolet. Tanec lehce spartakiádní a místy zkoprnělý, ale nevadí, za vyjádřené emoce by se slušelo dát vysoký bodový zisk. A to pohlazení partnerky po bocích – hmm, i trocha té vilnosti se našla. Už jen pro tu legraci má tenhle pár v soutěži své místo.

Jitka Čvančarová a Lukáš Hojdan

Herečka byla před soutěží favoritkou, leč přílišná očekávání bývají prokletím. Bohužel i v tomto případě. Minulá čača byla příliš hrr, stejně jako sobotní quickstep (Bye Bye Love od Everly Brothers) . Jitka Čvančarová působí trochu tvrdě a těžkopádně, držení těla – ve standardu tak důležité – není nic moc, ale všechna čest za obtížné a rychlé kroky, které se ctí zvládla.

Aneta Langerová a Michal Kurtiš

Wow. Když Aneta překvapila minule při waltzu, ještě to nic moc neznamenalo. Bylo jasné, že teprve v latině uvidíme, zda je či není ono pověstné dřevo. Ne, není. Kroky, nášlapy, nárty – skvělé. Práce rukou, v rumbě tak těžká – výborná. Ještě by to chtělo víc rozpohybovat boky (vzorem budiž Pavel Kříž), píseň Almas od Randy Crawford si o to přímo říkala, ale jinak obdivuhodný výkon.

Veronika Žilková a Marek Dědík

Tento pár nikdy nenudil. A jeho quickstep (When The Saint Go Marching od Louise Armstronga) taky ne. Pravda, bylo tam víc blbinek a všelijakých letadélek, co dělají tatínkové malým dětem, zatímco quickstepu spíše poskrovnu, takže kdyby chtěla Veronika s Markem obstát v dalších kolech taneční soutěže, bývali by museli trochu toho tance přidat. Ale Žilková alias panenka Made in China a její věta k porotkyni, jež byla hodnější než předchozí porotce: "I love you more" asi nezapadne. Takže komentář k výslednému verdiktu diváků: škoda.

Filip Sajler a Veronika Šmiková

Mno. Tohle, že je rumba, pane kuchaři? V podání partnerky (a Beyonce s její písní Halo) jistě ano, ale ta stříbrná pánev, kterou jste si přinesl jako rekvizitu v úvodu a pak bohužel odložil, by možná vykonala více práce než vaše vlastní. Ale i tak se sluší dát cenu aspoň za odvahu. A polibek na zdviženou nožku partnerky byl vážně efektní.

Saša Rašilov a Karolína Majerníková

Další netanečník přezdívaný český Johnny Depp tentokrát odvedl v quickstepu (opět Beyonce a její Deja Vu) slušnou práci. Nohám sice chyběla pružnost, odpich a zkrátka lehkost, kroky byly občas popletené, ale zvolené variace byly vážně těžké a hlavně – Saša Rašilov partnerku vedl!

Monika Absolonová a Václav Masaryk

Vystupování muzikálové hvězdy, místy až příliš sebevědomé a jindy lehce afektované, nepůsobí na každého dobře. Ale čistě profesionálně vzato – tohle byla skvěle zatančená rumba a nejčistší výkon večera (Beyonce do třetice a její hit If I Were A Boy). Pěkná práce rukou, kyčlí – a dle poroty i zad. Není co dodat.

Pavel Kříž a Alice Stodůlková

Šafránek z filmových Básníků minulý týden nastoupil cestu k tomu, aby se stal miláčkem publika a ženské části poroty (ano, to ty pověstné kyčle, do nichž se zamilovala porotkyně Kostovčíková) a v sobotu z ní neuhnul ani o píď. Pavel Kříž je zkrátka – teenager by řekl "hustej". Pravda, chtělo by to lepší držení, méně hrbit záda a ramena dolů, zkrátka trochu sebevědomější držení a vedení partnerky, ale ta show, extrémně těžké krokové variace a step na začátku quickstepu (The Way To Your Heart od Soulsisters) – básníku, vy že jste nikdy netančil? A to vám má věřit kdo?

Soutěžní dvojice byly v druhém kole ještě kompletní

Po několika veselých show pak přišla při vyhlašování prvního odpadlíka sprcha. Sál doslova oněměl, když moderátoři vyslovili jméno – Veronika Žilková. Adepti na vypadnutí byli určitě jiní a takový Filip Sajler by se nejspíš nedivil, ale jen o tanec v této soutěži zkrátka nejde. Když Veronika Žilková a Marek Dědík tančili svůj závěrečný, na rozloučenou, jejímu manželovi Martinu Stropnickému ukápla slza. Ani se nedivím.



