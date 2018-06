Šok v Portugalsku: modely předváděly odhalené lolitky

Módní návrhář Luis Buchinho v tom však nevidí nic špatného. Průsvitné blůzky a modelky s tváří dítěte byly součástí celé jeho nové kolekce.

Přehlídka v Lisabonu nebyla přijata moc kladně. "Vždyť je to ještě dítě. Má módní průmysl vůbec nějaké hranice?" ptali se rozrušení diváci.



Návrhář stylizoval modelky do lolitek

Podle některých odborníků je takové počínání návrhářů nepřijatelné. "Podle mě je to už za hranicí a doufám, že se to nestane nějakým novým módním trendem. Návrháři se na sebe snaží upozornit, a tak pořád vymýšlejí něco nového. V dámské módě se to teď všechno točí v kruhu a návrháři se snaží šokovat za každou cenu, aby si je lidi zapamatovali," okomentovala modely pro iDNES.cz návrhářka Iška Fišárková.

Přehlídka Luise Buchinho na portugalském Týdnu módy

"Ale možná se jen autor snažil ukázat divákovi absolutní krásu, která je pro něj prezentována právě mladým neposkvrněným tělem. I to mohla být jeho motivace," dodala Fišárková.

Po lisabonské přehlídce se dokonce objevily názory, že se jedná o zneužívání dětí. Policie ovšem prozatím žádnou žalobu nedostala.

