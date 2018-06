Šok: Přerostlá Sanny šla do naha

FOTOGRAFIE ZDE

Při pohledu na Sanny jde opravdu mráz po zádech. Co by se mohlo stát, kdyby se tahle obryně rozzuřila, si dokáže představit asi jen málokdo. Vždyť při nedělním vážení i digitální váha (váží do 180 kilogramů) bezmocně zobrazovala pouze slovo "ERROR" (chyba).

Sama Sanny neví, kolik vůbec váží, a ze svých špeků si dělá legraci. Mezi VyVolenými ale rychle probíhala domluva, kdo s ní bude spát, aby to vydržely postele. Volba padla na Luboše, a někdo dokonce navrhl, že ten může spát místo postele přímo na Sanny.