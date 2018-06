Šok na letišti ve Vegas: dvě finalistky neodletěly

Krátce před odjezdem z hotelu Bally´s na letiště, v pět hodin ráno amerického času, zjistila finalistka Romana Pavelková, že nemá letenku. "Ještě večer jsem ji viděla, měla jsem ji v tašce, ráno ale nebyla k nalezení. Běžela jsem ještě prohledat pokoj, ale nebyla ani tam," vypráví Pavelková.

Ztráta letenky samozřejmě způsobila problémy a jednadvacetiletá blondýnka na letišti prožila krušné chvíle. Vyjednávání, s nímž pomáhal vehementně také zástupce cestovky Blue Style Moez Ghadab, se nejdříve točilo kolem koupě nové letenky, konečný verdikt byl zaplatit pokutu v podobě poplatku 150 dolarů. Náhradní letenka se ovšem nestihla vystavit včas a Pavelková zůstala na letišti. Spolu s ní ale kvůli zdržení i Zuzana Putnářová. Ve frontě na odbavení stála poslední v řadě, a protože tříhodinová lhůta uplynula, nekompromisní američtí úředníci jí sice odbavily kufry, ale ji samotnou odmítli. Odbavit se nestihl ani Moez Ghadab, a tak měly dívky v neznámém prostředí nakonec oporu.

"Nejdřív jsem vůbec nevěděla, že tam Romča zůstala taky, potkaly jsme se až ve chvíli, kdy jsme se telefonicky rychle domlouvaly se zbytkem výpravy, která už seděla v letadle. Tehdy jsme také zjistily, že zůstal i Moez. Hrozné bylo, že volno v letadle bylo nejdříve ve středu, tedy za dva dny. Byla jsem odhodlaná se za každou cenu dostat domů a hledat jiné řešení. Nabízelo se třeba odjet do Los Angeles, kde je víc možností spojů," líčí Putnářová.

Slzy přišly později

Za pomoci Blue Style, českého konzula, který dívky v Americe doprovázel, a nakonec i za přispění členky výpravy, šéfky modelingové agentury Czechoslovak models a porotkyně miss Milady Karasové, která udělala jeden telefonát své důležité známé, se dívky dostaly hned do příštího letadla a spoj do Prahy v Atlantě díky čtyřhodinové čekací době stihly.

Pavelková má ale díky této situaci na zájezd neblahé vzpomínky. "Na tenhle výlet do smrti nezapomenu. Musím přiznat, že jsem se nikdy takhle netěšila domů, a slibuju, že jestli jsem někdy zlobila, tak už nebudu. Víc ale asi nezapomenu na to, že tam s námi nikdo z vedoucích výpravy nezůstal a nechali nás v Americe samotné, nemohla jsem tomu uvěřit. Měly jsme čekat do středy na letadlo a byly jsme bez peněz, bez ničeho. To mě hodně rozhodilo. Volala jsem hned rodičům, aby mi poslali peníze, naštěstí to nakonec nebylo potřeba. Když jsem si konečně sedla v Atlantě do letadla směr Praha, teprve na mě všechno dolehlo a rozbrečela jsem se. Do té doby jsem byla relativně v pohodě anebo v takovém šoku, že mi brečet ani nešlo," uzavírá finalistka letošní soutěže krásy.

Neblahou zkušenost finalistky s číslem 1 snad přebijí zážitky z celkového devítidenního soustředění v Las Vegas.

Končilo totiž návštěvou zábavního parku v části Las Vegas nazvané New York a projížďkou na gondole ve zdejších Benátkách. Závěrečnou slavnostní večeři pak korunovalo vyhlášení Miss Blue Style, kterou volili zástupci médií a kterou se stala její nejlepší kamarádka Zuzana Jandová.