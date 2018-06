Šok číslo 2 ve StarDance: finále bude bez Absolonové

"Ty si Marku myslíš, že budu brečet, a já budu, ale ne teď, až při závěrečném tanci," řekla evidentně zaskočená a překvapená zpěvačka Marku Ebenovi, když při verdiktu padlo její jméno.

Zaskočeni ovšem byli i oba finalisté, kteří se zjevně těší podstatně větší popularitě u lidí. Soudě dle výrazu svůj postup nečekal ani herec Pavel Kříž, ani zpěvačka Aneta Langerová.

Monika Absolonová a Václav Masaryk

Vow. První čtyři desítky v soutěži a to za quickstep. A právem. Krásně zatančené těžké krokové variace s ladnými záklony, vytknout by se dalo - jako minule - snad jen to nedostatečné držení pánve boků partnera. Kouzlo standardu spočívá v rychlém pohybu, který se ovšem provádí v takřka nehybném a vodotěsném držení obou partnerů, ale tohle umí skutečně až profesionálové, byť Monika Absolonová k nim místy nemá až tak daleko.

Při druhém tanci, kubánské čače, však zpěvačka jaksi zlenivěla. Předvedla pěkné pohyby rukou, krásné vlnění těla i sexy výraz, jehož opakování si pak ještě vyprosil Marek Eben, ale pravá čača je ostrá a energická zatímco ta, kterou jsme viděli, byla místy poněkud líná.

Aneta Langerová a Michal Kurtiš

Quickstep byl veselý a rychlý, jak si tanec žádá už ze svého názvu. Slušelo by mu lepší držení těla a záklon, ale ty záklony, na nichž si Aneta dala záležet, byly efektní.

Tento večer zřejmě nebyl stvořený pro čaču. I ta v provedení Anety byla pomalá, nepřesná a jakoby bez energie, natož koketerie a rozvernosti, které jsou tomuto tanci vlastní. Na druhé straně zpěvačka tancovala s obrovskou pohodou a baletní vstupy, kterými spolu s partnerem svou vymezenou minutu a půl obohatila, byly roztomilé.

Pavel Kříž a Alice Stodůlková

Mistr emocí Pavel Kříž a jeho rumba a spolu s ní i nová skladba z dílny Michaela Jacksona, pozoruhodné. Chvílemi to byla spíš taková pomalá akrobacie a la Duo Ogor z Talentmanie. Nějaké ty spartakiádní prvky po vzoru Míry Bosáka se našly, ale kdo se chce pobavit, tak si tenhle výstup pustí ještě jednou a sleduje zejména "básníkův" výraz. Tomu se říká prožitek smyslného tance!

Tango a jeho klišé s růží v puse - no konečně! Leč svou nadsázkou zvládl Pavel Kříž shodit i tohle a jeho ostrý krok byl téměř ukázkový. Co porotě neuniklo v chybách a nepřesnostech, to herec dohnal svými zřejmými sympatiemi, které budí u diváků.

Příště už půjde de facto jen o to, kdo jich bude mít víc, zda on či Aneta Langerová. Známky od poroty už budou ryze okrajové.

Rozhodli diváci spravedlivě, když poslali do finále Anetu Langerovou a Pavla Kříže?