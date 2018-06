Děti Gabriely Filippi mají jasno: dcera bude herečka, syn fotbalista

"Já jsem v naší rodině ten nejmenší exhibicionista," prozradila Gabriela Filippi a pochlubila se dcerou, která nyní hraje v seriálu v Ordinace v růžové zahradě. Pro Sofii Filippi je volba budoucího povolání jasná, a jak ukázala i před naší kamerou, je už na objektiv zvyklá.

"Studuju taneční konzervatoř, hraju v Ordinaci, fotila jsem nějaké reklamy. Hraju s panem Kanyzou a ten je hrozně fajn, mám ho ráda. S mámou jsem hrála ve čtyřech letech. Ona mi tam dávala facku, protože jsem říkala, že věřím na Ježíška a ona říkala, že ne," prozradila Sofie Filippi.

Láká ji i muzikál, jak nám prozradila na dětském dnu s herci muzikálu Bídníci v Mořském světě na Výstavišti. Musela by prý ale víc zapracovat na svém zpěvu, což také do budoucna hodlá udělat. Vypadá to, že Sofie Filippi stojí pevně na nohou a čeká ji zářivá kariéra. Její maminka se přitom právě upíná spíše k duchovnu. Přišla totiž s projektem léčivého divadla, kterým předává pozitivní energii divákům.

Gabriela Filippi s dcerou Sofií a synem Gabrielem.

"Léčivé divadlo dělám asi půl roku. Byla to myšlenka, která přišla shůry a od lidí, kteří mě inspirují, a mě to strašně naplnilo, protože kromě toho, že se věnují herectví, tak mě naplňuje duchovní svět," řekla Filippi.

První představení tohoto divadla se jmenuje Andělé v mém srdci a je to monodrama o ženě, která od narození komunikuje s anděly. "Je to skutečný příběh. A ve druhé části představení mám vždy nějakého hosta. Někdy se odehrávají i společné modlitby a meditace, aniž by to diváci před příchodem tušili," popsala herečka.

A jak taková společná meditace vypadá? "Napojíte se a poprosíte, abyste byli vedeni tím správným směrem, a pak už mi přicházejí ty myšlenky, jakým směrem se ta meditace dělat má. Poprosili jsme třeba Archanděla Rafaela, který je léčitelem a společně jsme tam pomáhali jedné holčičce, která to moc potřebovala. Od té doby se pořád vznáším," řekla s blaženým úsměvem Gabriela Filippi, kterou léčivé divadlo naplňuje.