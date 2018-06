Vergara: Kvůli velkému poprsí se mi špatně cvičí a nemůžu spát na břiše

Sofia by si přála mít trochu atletičtější postavu. Myslí si, že tíha jejích prsou nedělá dobře ani jejímu tělu celkově. „Mám dost velké problémy s kotníky. Bolí mě. Nejsem silná žena, mám i hodně slabé kosti. Těžko se mi dělají třeba dřepy,“ sdělila v rozhovoru pro magazín Women’s Health.



„Narodila jsem se s gigantickým poprsím, takže ze mě těžko bude atlet. Prsa mi narostla už ve třinácti letech a pak se zvětšila, když jsem byla těhotná a kojila. Od té doby jsou prostě obrovská,“ postěžovala si.



„Celý život pro mě bylo nakupování podprsenky noční můrou. Když jsem se přestěhovala do Los Angeles, musela jsem najít místa jako Frederick’ of Hollywood, kde vyrábějí podprsenky pro prostitutky, tanečnice, striptérky. Štíhlé dívky s gigantickými prsy,“ řekla herečka už v minulosti magazínu Vanity Fair.

Sofia si na svou postavu ráda stěžuje. Chtěla by být hubenější a šlachovitější. Ale co by ale za její křivky daly jiné ženy.

„Chápu, že už nebudu vypadat jako modelka, protože je mi pětačtyřicet. To mě ani nemůže štvát, protože je to prostě realita. Tělo se přirozeně mění. A vážně mě baví lidé, kteří mi říkají, že pořád vypadám na dvacet. To tedy nevypadám,“ dodala.

Aby se udržovala ve formě, denně cvičí doma v posilovně, kterou speciálně pro ni zařídil její manžel. Ten už prý nemohl dál poslouchat Sofiiny stížnosti, že vypadá hrozně a nechce se jí jezdit do posilovny mimo dům.

Herečka Sofia Vergara si zahrála například ve snímcích Divoká dvojka, Šťastný Nový rok nebo Velký průšvih.

Sofia Vergara s manželem na předávání cen SAG (2/2016):