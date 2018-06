Švédský královský dvůr vybral titul pro bývalou modelku prádla

Brunetka bude titulována jako Její královská Výsost princezna Sofia, vévodkyně z Värmlandu. Bude tedy oficiálně švédskou princeznou, i když je neurozeného původu.

Bývalý trenér fitness Daniel Westling také získal titul švédského prince, když se oženil s korunní princeznou Victorií. Manžel princezny Madeleine, finančník Chris O’Neill, ale chtěl zůstat řadovým občanem a titul odmítl (více zde).

Budoucí princezna se v minulosti objevila v pánském magazínu jako modelka spodního prádla a účastnila se reality show Hotel Paradise. Ale v jejím oficiálním životopisu, který královský dvůr zveřejnil na svých stránkách, zmínka o divočejší minulosti chybí. Naopak je zdůrazněna její práce pro charitu a dobročinnost.

„Hodně se o tom psalo v průběhu let, nejen po našem zasnoubení. Pro mě je to docela nuda, protože se to stalo před deseti lety a já jsem se v životě posunula dál. Ale nelituji toho. Všechny zkušenosti budují člověka, i když teď už bych to neudělala. Můžu říct, že jsem žila život na sto procent,“ prohlásila nedávno.

Brunetka a švédský princ spolu chodí už pět let. Loni v létě oznámili zasnoubení a svatbu budou mít letos 13. června.