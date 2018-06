Královská rodina mě přijala hned, říká bývalá modelka Hellqvistová

„Spekulovalo se, že mě rodina nepřijala, ale bylo to naopak. První setkání s králem a královnou byl fantastický zážitek a měli jsme okouzlující oběd. Cítila jsem se vítána od prvního dne,“ řekla Hellqvistová.

Princ Carl Philip její slova potvrdil a dodal, že jeho matka, královna Silvia, Sofii hned objala. Brunetka s královskou rodinou také strávila dovolenou v jejich letní rezidenci na zámku Solliden.

Svoji minulost modelky a účast v reality show Hotel Paradise už Sofia neřeší. „Hodně se o tom psalo v průběhu let, nejen po našem zasnoubení. Pro mě je to docela nuda, protože se to stalo před deseti lety, a já jsem se ve svém životě posunula dál. Ale nelituji toho. Všechny zkušenosti budují člověka, i když už bych to teď neudělala, jestli se ptáte na to. Můžu říct, že jsem žila život na sto procent,“ prohlásila.

Sofia si je vědoma, že oficiálním přijetím do královské rodiny se jí život změní. „Strávila jsem s nimi mnoho let, znám ten život a vím, co se změní. Jsem připravená, nečekám žádné překvapení, myslím, že to bude v pohodě,“ dodala.

Sofia Hellqvistová a princ Carl Philip spolu chodí už pět let. Loni v létě oznámili zasnoubení a svatbu budou mít letos 13. června (více zde).