Sobotová se vrhla na výrobu šperků

Prodejní výstavu šperků vlastní výroby uspořádala v pražském hotelu Abry u příležitosti předvánočního setkání přátel a klientů kosmetické firmy Mary Kay. Obdivovat je sem přišla například Marie Tomsová, Petra Černocká, nebo modelka Marta Richterová. Ta si hned od kamarádky pořídila jedny náušnice a vyrazila v nich už druhý den na další oslavu, tentokrát salonu krásy Deja vu, kde se předváděly nové trendy v líčení a účesech.

K výrobě náhrdelníků a náušnic přivedla Sobotovou tak trochu přítelkyně jejího syna Ládi. "Bára to kdysi zkoušela, vyprávěla mi o tom a já se do toho pustila tak trochu na její popud. Ona se k tomu zase díky mě vrátila. Složité je trochu sehnat materiál, už jsem obešla všechny korálkárny, něco sháním přes internet. Dávám do toho i Swarovského komponenty, které se musejí objednávat. Už jsem taky rozebrala pár starožitných věcí, abych získala třeba broušené kameny, které někde jen tak neseženu," vypráví.

O vánoční dárky má díky své zálibě v podstatě také postaráno. Většina příbuzenstva a blízkých známých od ní dostane nějakou tu soupravu korálů s náušnicemi. Některé kousky jsou prý ale tak povedené, že se s nimi jejich bude loučit poměrně nerada. "Nejraději bych je nosila všechny," směje se Sobotová, kterou by jednou bavilo šperky navrhovat.