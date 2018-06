Sobotní rituál Kate Mossové: Sedím v hospodě a koukám na blbosti

Topmodelka s manželem Jamiem Hincem prý považují sobotní sledování televize v hospodě za rituál.

"Moc ráda chodím do hospody sledovat blbosti v televizi. To děláme v sobotu. Jakoukoliv kravinu v televizi. Miluji kraviny," řekla topmodelka pro list The Times.

Jamie Hince a Kate Mossová

Mossová dokáže prohýřit den i noc a stejně vypadá skvěle. Modelka ale prý už nepaří každý den jako kdysi. Má však svůj vlastní recept, jak vypadat báječně i po probenděné noci. Hlavu si ponoří do mísy s ledem (více čtěte zde).

Mossová nemá moc ráda slávu a život celebrity jí prý často leze na nervy.

"Jít si jen tak do obchodu, aby na vás všichni necivěli, to by bylo krásné. Chci říct, nechodím nikde vystavená ve stylu: Ach, jsem slavná! Snažím se žít normální život, jak jen to nejvíc jde. Ale někdy je to otravné. Je to v pohodě, není to obrovský problém, ale někdy je to prostě nepříjemné," dodala Mossová, která ale nechce, aby ji lidi za to litovali.