Sobotní Duel obrečela Monika

Přestože vše nasvědčovalo tomu, že lepší vyhlídky na návrat do Vily má Saša, nakonec musel odejít. On, který po celý týden od Zúčtování vystupoval dost sebevědomě, říkal, jaký je pohodář a při loučení s Monikou a Rosťou oběma říkal, ať nemají strach, že se vrátí. "Buď v klidu, uvidíme se," utěšoval Moniku, kterou si při loučení nechal naposled.

Na Michalovi naopak bylo vidět, jak těžce nese svou pozici. Pořádně se nebavil a bylo vidět, že na to pořád myslí. Při kubánské párty se zavřel do koupelny, jen tam tak stál s hlavou v dlaních a brečel. Vlado se ho snažil utěšit, ale protože sám nevěřil tomu, že by se mohl Michal vrátit, nedovedl to.

Loučení Michal moc neprotahoval. Bylo vidět, že už tak to nezvládá. Vladka si nechal naposled a na obou bylo znát dojetí. Oběma tekly slzy, protože si mysleli, že se vidí "naposled". Při odchodu se Michal radši ani jednou neohlédl. Když uslyšel jekot diváků před Vilou, zavřel oči a dlouhou dobu jen stál. Z Vily se mu vůbec nechtělo. Tím větší bylo pak jeho překvapení, když se na konci Duelu na obrazovce objevily výsledky. 77 579 hlasů získal Saša. Michal ho "převálcoval" 223 216 hlasy.

"Prohra pro mě byla šok. Jsem zaskočenej, jsem zklamanej, cítil jsem se jako favorit. Ale bylo to ´Člověče, nezlob se´, byla to hra," vyjádřil své pocity po Duelu poražený a překvapený Saša. Zato Michal - vůbec nevěřil tomu, že by se mohl vrátit zpět. Byl už smířený s tím, že "na ulici" bude on. Na tiskové konferenci po skončení pořadu Saša řekl, že vítězství přeje Katce. A co pro něj ve Vile bylo největším zážitkem? Podle jeho slov prý "milování před celým národem".

Obyvatelům Vily Michalovo vítězství neudělalo radost. Šťastní byli jen dva - Vladko a Emil. Oba se na Michala po jeho příchodu vrhli a brečeli dojetím. Ostatní již předtím řekli, že by byli rádi, aby se vrátil Saša. Ti Michala přicházeli vítat jen pozvolna. Monika zatím v ložnici plakala a Katka s Wendy ji utěšovaly.

Rekapitulace pátku přinesla mnoho zajímavého. VyVolení si zahráli na komunismus a ocitli se na Kubě. Zvolili si svého Fidela. Překvapivě se jím stala jinak mírumilovná Kačenka. Z Vladka a Martina se stali disidenti, když "přeplavali" hranice (bazén) a dostali se do Ameriky. Štáb se rezolutně postavil na stranu disidentů a přestože Fidel jim odepřel jídlo a další "vymoženosti", dostávali naopak zvláštní jídlo právě Vladko s Martinem. Když to viděla Kačka a la Fidel, prohlásila trefně: "Ty vado jídlo. To tam bude chtít Wendy." Ostatním se to samozřejmě nelíbilo, protože jim disidenti odvezli i cigarety. Začali se na Fidelovi dožadovat také takového proviantu. Když to Fidel nedokázal zařídit, požadovali svržení jeho vlády. Katka řekla, že nebude poslouchat takové stížnosti a sama rezignovala.

V kubánském duchu se nesl zbytek dne. Večer byla pro VyVolené přichystaná kubánská párty s nefalšovanými kubánskými barmany. Snad všichni se opili a to jsme se pak dozvídali věci! Rosťa opět řešil s Monikou jejich milostný trojúhelník. Podle toho, jak to pořád řeší, to nevypadá, že mu vůbec nevadí, že je Monika se Sašou.

Rosťa na to pak ale zapomněl díky Vladkovi, který ho "obvinil", že je také opačné orientace. "Pojď, já ti dám pusinku," vrhl se na Rosťu Vladko a povalil ho na trávu. Režie provedla střih a najednou byli diváci v koupelně. Opět tu figuroval Rosťa, tentokrát s Martinem. Oba byli ve sprše. Nevím, čemu se smáli, ale oba měli určitě dost. Divím se, že Rosťovi ani Martinovi nevadilo se po sobě doslova válet. Navíc když byli oba nazí!

Rosťa měl opravdu rušnou páteční noc. Nestačilo mu figurovat v předchozích dvou scénkách. S Wendy si "užil" nadvakrát. Nejdřív v ložnici, když mu chtěla mermomocí dát pusu. Na Rosťovi bylo vidět, že mu to dvakrát příjemné není. Pak se spolu ocitli sami venku u bazénu. Na Wendy asi začal působit alkohol a dolehla na ni samota. Dělala na Rosťu oči a dávala mu najevo, že by o něj stála. Že by se nám Wendy zamilovala? Nebo to byla jen samota a Rosťa je nejblíž jejímu věku i vkusu? Rosťa už chtěl jít spát, ale Wendy jen smutně řekla: "Nechoď ještě..." Štáb jim chtěl asi pomoct sblížit se, protože okamžitě zazněli pomalí Boyz II Men, ale nevyšlo to. Rosťa zůstal sedět na okraji bazénu a k Wendy se neměl... Škoda, mohlo to být zajímavé.

