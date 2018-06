Sobotka z ČSSD drží netradiční prvenství: dráty obehnaný chrup

Bohuslav Sobotka si z rovnátek hlavu láme minimálně. Jak uvedl v rozhovoru s čtenáři iDNES.cz, těší se, až se jich zbaví, ale výsledky jsou již znát. "Je to nadějné, podobně jako volební výsledky ČSSD. Už se ale těším, až je budu moci sundat. Děkuji také za vyjádření solidarity všem, kdo s nimi stejně jako já musí absolvovat běžný život," uvedl (Celý on-line rozhovor s Bohuslavem Sobotkou si můžete přečíst zde).

A pokud ano, nedává to na sobě znát. Do kamer se culí, do objektivů fotoaparátů jakbysmet a fakt, že netradičně ve svých devětatřiceti letech musí napravovat chrup, bere jako samozřejmost. Chvíli je měl i loni, i když nyní je na něj upřena daleko větší pozornost.

"Je to delikátní záležitost, pro samotného Bohuslava Sobotku navíc velmi osobní. Před patnácti nebo dvaceti lety by něco takového bylo nemyslitelné, ale dnes je doba jiná. Je dokonce IN respektovat lidi, kteří se nějak liší od normálu," tvrdí Špaček s tím, že se dosud se žádným politikem, který by se ve své funkci chlubil rovnátky, nesetkal. "Myslím, že je to unikát."

Hůř se rovnátka nasazují celebritám. Mistr etikety to odůvodňuje skutečností, že na ně bývá upřena větší pozornost a coby společenský vzor nechtějí zklamat. A pak tu jde samozřejmě o osobní pocit.

Společnosti se právě kvůli drátům v ústech vyhýbala například Ivana Gottová. Když už na večírek přišla, úsměv si odpustila, rozhovory odmítala a u nezasvěcených mohla vyvolat dojem chladné a nepřístupné osoby.

Před dvěma lety se rovnátky musela pochlubit i někdejší Miss ČR a modelka Kateřina Konvalinka Průšová. I když měla v puse nenápadný drát, příjemné jí to úplně nebylo. "Měla jsem problém s dolním chrupem, začaly se mi křivit zuby. Rovnátka jsem měla úplně poprvé v životě a zvykala jsem si na ně. Obstarala jsem si na horní zuby taková celkem nenápadná, takže si jich na první pohled ani nikdo nevšiml," řekla už dřív iDNES.cz Průšová.

Ve stejné době stoupala popularita i mladé zpěvačky Ewy Farné, která si z rovnátek udělala přednost. Přiblížila se víc svým fanouškům. "Ve své cílové skupině byla vzor," vysvětluje Ladislav Špaček.

Když pak přišel den D, a dráty mohly z úst ven, pro Farnou to byl šok. "Když jsem se poprvé podívala do zrcadla, strašně jsem se lekla a říkala jsem si: co to tam je? Opravdu jsem se sama sobě bez nich nelíbila," přiznala zpěvačka.

