Sobota, Županič, Kluková. Noví profesoři herectví?

První ročník soukromé školy se otevírá již v září a její zakladatel, prezident Světové romské unie Emil Ščuka by rád, aby za katedru usedli známí a zkušení herci. Někteří z nich nabídku zvažují, jiní ji s díky odmítají. Například Luděk Sobota. Ten se nebrání spolupráci se školou, která bude sídlit v jeho Směšném divadle v Praze a ani angažování studentů do některých svých her. Na učení se ale necítí.

"Nemám trpělivost s lidma, kteří nemají moc talentu a také nevím, jestli bych na to měl čas. Uzavřeli jsme ale se školou smlouvu o spolupráci, sídlit totiž bude v prostorách našeho divadla. My budeme dál hrát každý čtvrtek jako dosud a po zbytek týdne bude divadlo volné pro studenty. Někteří z nich by se mohli objevit už v mojí nové hře, kterou budeme zkoušet od října. Bude takovou parafrází na pořad Senzibil šou, který jsem dělal kdysi na Nově," říká Sobota. Jako profesorku herectví doporučil svoji kolegyni Uršulu Klukovou.

"Už jednou jsem byla požádána o podobnou věc a vyráží mi to dech," komentuje nabídku Kluková. "Mám totiž pocit, že neumím nic, co bych mohla vyučovat. Určitě je to zajímavé a budu o tom uvažovat. Vždy jsem se totiž chopila toho, co mi život nabídl. Domluvila jsem si schůzku, abych zjistila, co se po mně vlastně bude chtít a jak náročné to bude časově, chci totiž taky ještě žít."

Problém s časem má i Ladislav Županič. "Určitě bych o tom uvažoval, jen skloubit ten čas. Budu teď mít hodně práce v divadle," říká.