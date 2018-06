Sobota odpoledne

Jana Saudka, fotografaKolem auta před domem se zvolna pohybují mátožné postavy navlečené do sportovních úborů - nevracejí se to naši železní muži z vyčerpávajícího kombinovaného závodu, kde tou nejlehčí disciplínou byl běh na 300 kilometrů? Ale kdeže - jsou to mí sousedé a vracejí se z dovolené s dětmi a považte: byli u moře! Tváře zsinalé únavou a nevyspáním, pomalé, mechanické pohyby - ani slůvko neporuší znavené mlčení - jen občas řezavě zazní okřiknutí ospalých, zamlklých dítek to je konec rekreace! Nekonečné vykládání ranců špinavého prádla... a strašlivá vidina: pozítří zas do práce! Pravda: po tom trmácení mohli by si uštvaní rodiče odpočinout celý zítřek, celou neděli - ale nelze: je třeba do "kontajnérů" vynést květináče s květinami, co mezitím uschly, vyprat, vyžehlit, vygruntovat, spořádat rozjívené dítky, spravit auto, co málem na té cestě dýchavičně dosloužilo... Zatím ostatní, ti zámožnější, k moři letí letadlem - ale ouha: omylem jim poslali zavazadla do Kostariky... jinému zas v Itálii na pláži ukradli kalhoty... domů přijel v trenýrkách - je to "stresující". Zde připomínám tabulku stresových bodů: Smrt manželky: plných sto bodů ze sta možných. Dovolená s rodinou, v zahraničí: 62 bodů. Sledování televize: 0 bodů a tak dále... Ještě nikdy jsem nepsal o sobě (pořád píšu o sobě), tak tedy: mám dost pozvání, abych mohl letět kamkoli (a ještě k tomu zadarmo), mám dokonce dost i na to, abych si v hotelích v cizině nechal nosit snídani do postele, ale zůstávám tady a hned vám řeknu proč: vždyť dva kilometry za branami mého rodného města už voní les - přes travnatou cestičku plavně přeskočí srnka. Nad rozkvetlou mýtinou krouží dravec. Je krásně. Déšť ustal všechno se třpytí. Je to má země - a když ji jdu obdivovat, netřeba mi cestovního pasu, cizích valut - a každý, koho se zeptám, zda rostou houby, mi po našem odpoví. Kdo neuvidí nic doma, v té nejkrásnější zemi, co znám, neuvidí nic nikde jinde - to vám přísahám.