Sobota bude Dnem varování před mrtvicí

"Cévní mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR," připomněl na dnešní tiskové konferenci Zbyněk Kalita z neurologického oddělení Baťovy nemocnice Zlín.Varující podle něj je, že zatímco v západní Evropě je 50 až 230 nemocných na 100.000 obyvatel, v ČR je výskyt, stejně jako úmrtnost, více než dvojnásobná. "V ČR umírá dvakrát více obyvatel v produktivním věku než v západní Evropě, a to zejména muži od 49 do 65 let. Náklady na péči o tyto nemocné tvoří více než čtyři procenta přímých nákladů zdravotní péče a za posledních dvacet let stouply o 50 až 75 procent," upřesnil.Pavel Kalvach z neurologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vysvětlil, že příčinou mrtvice je akutní porucha v cévním řečišti, kdy buď cholesterol usazený na stěnách cév znemožní průtok krve a část mozkové tkáně je udušena, nebo se céva v mozku protrhne a následuje krvácení."Nejčastěji se to projeví ztrátou síly nebo citlivosti, obvykle na jedné polovině těla, případně ztrátou zraku pro polovinu zorného pole, ztrátou řeči nebo závratí. Asi u deseti až 15 procent případů končí příhoda smrtí," uvedl.Ideální podle Kalvacha je, aby nemocný byl přijat na oddělení akutní péče do 25 minut, vyšetřen a nejpozději do 60 minut po přijetí byla zahájena léčba. Ta by se měla soustředit do specializovaných center.V ČR pracuje od roku 1998 při ministerstvu zdravotnictví Rada pro národní cerebrovaskulární program, který podporuje vznik iktových center zaměřených na léčení mrtvice. Dosud většinu péče poskytují neurologická lůžková oddělení, v celé republice nejsou jen v 16 okresech, na Moravě toto oddělení nemá pouze Jeseník.