Snowboard Toma Cruise nenadchl

"Přátelé mi nestále říkají, že když to umím na lyžích, pak se na tom prknu musím naučit taky. Je to podle nich daleko jednodušší. Já jsem ale spíše seděl na zadku, než stál na nohou. Některé pády bych vám nepřál ani vidět. Několikrát jsem v duchu děkoval, že mám helmu. Raději zůstanu u klasického lyžování, protože to neustálé vstávání ze země a další pády mne nudí," dodal Tom.



Sám se rád chlubí, že lyžuje již více než dvacet let. "Kamarádi se jednoduše zmýlili. Nebo jsem výjimka a ty tři dny platí pro normálního člověka a ne pro antitalent na snowboarding, jakým jsem já," vtipkoval Cruise.



Vždy jej fascinovaly nebezpečné adrenalinové sporty. "Pokud mohu vyjádřit svůj názor, pak mezi ně rozhodně patří i klasické lyžování, o snowboardingu ani nemluvě. Člověk skutečně nikdy nemůže vědět, co ho potká, až se bude řítit sjezdovkou dolů," míní hlavní hrdina snímku Top Gun.



"Miluji sníh právě proto, že si ho v Kalifornii příliš neužijeme. To je důvod, proč každoročně několikrát vyrážím na hory. Pořádně se tam odreagovat a zařádit si," dodává Cruise.

Nicole Kidmanová a Tom Cruise Na premiéře filmu Mandolína kapitána Corelliho. Na premiéře filmu Mandolína kapitána Corelliho. Na premiéře filmu Mandolína kapitána Corelliho.