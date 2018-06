Snoubenec miss Králové obdivoval její hluboký výstřih

V doprovodu snoubence Zdeňka Kaufmana dorazila kráska na Golf party do Hergetovy cihelny. Přítomní pánové nemohli odtrhnout oči od jejího plného dekoltu a dámy zase obdivovaly změnu barvy vlasů. "Svatba se blíží, ale nervy z ní nemám. Pozvali jsme jen úzký okruh lidí a chceme si to hlavně skvěle užít," řekla Králová.

"Robert roste jako z vody. Chodit začal už před půl rokem a teď si užíváme jeho roztomilé slovíčkaření," prozradila. "Jsem maminkou na plný úvazek, snažím se synovi co nejvíce věnovat, a s druhým miminkem tedy nechceme pospíchat," dodala.



Lucie Králová

Na party dorazila celá řada zajímavých hostů, kteří se často podobných akcí neúčastní. Například jachtařka Lenka Šmídová zdobí pražské večírky jen velmi zřídka. "S parťačkou jsme nedávno zajely páté místo na mistrovství Evropy - byl to náš první velký úspěch - a teď myslíme samozřejmě jen na dobrý výsledek na olympiádě," uvedla. "Jsem v Čechách jen nakrátko, chtěla jsem se trochu odreagovat, tak jsem se dnes zúčastnila golfového turnaje a jsem spokojená, že jsem hrála dobře," pochválila se.

VIDEO: Celebrity živě: Golfpárty na Malé straně s miss 2005 Královou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Golfového turnaje se zúčastnil také hokejista Petr Nedvěd či modelka Jana Doleželová, která moderovala večerní vyhlášení výsledků. Se svým italským přítelem přišla i Zuzana Štěpanovská, kterou zdobí rovnátka. Další modelkou, jež si nenechala party ujít, byla Renata Langmannová, která změnila barvu vlasů - je z ní platinová blondýna.



Jana Doleželová dorazila ve fotbalovém dresu

Party měla být ve fotbalovém stylu, ale ne všichni účastníci se tomuto heslu podřídili. Dámy v džínách a fotbalových dresech tak působily vedle těch, co měly šaty či sukně se sexy topy, poněkud komicky. Stejné to bylo i u mužů – někteří dorazili do restaurace jako fotbaloví fanoušci na stadion, ostatní byli v oblecích.