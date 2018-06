Snipesovi nepomohly ani modlitby, do vězení nastoupil už před Vánoci

Osmačtyřicetiletá hvězda akčních filmů bojovala proti rozsudku do poslední chvíle. Jeho právníci žádali odklad, herec pak den před nástupem do věznice vystoupil v show Larryho Kinga na CNN, kde prosil své fanoušky, aby se za něj modlili. "Stále věříme v zázrak," řekl Snipes jen pár hodin před nástupem do věznice.

"Myslím, že každý by byl nervózní, kdyby byla v sázce jeho svoboda. Jsem zklamán, že mi systém v této situaci nepomůže," dodal herec, který se hájí tím, že ho podvedli daňoví poradci Douglas P Rosile a Eddie Ray Kahn, kteří byli také odsouzeni.

Soudce ale neobměkčila ani jeho žádost, aby mohl ještě tyto Vánoce strávit se svými pěti dětmi, kterým je mezi čtyřmi a devíti lety. "Čím dřív jeho trest začne, tím dřív skončí," uvedl k tomu soudce William Terrell Hodges.

Wesley Snipes se svými dětmi

Snipes je ve věznici s nejnižším stupněm ostrahy, která nemá mříže v okolí svých pozemků. Vězni mají denně možnost osprchovat se a v pátek a v neděli mohou chodit na promítání filmů. Ve dvoumístných celách je zde celkem 300 lidí odsouzených za nenásilnou trestnou činnost.

Snipes si bude muset ve věznici zvyknout na minimální výdělky za práce v kuchyni či v prádelně. V minulosti přitom hvězda měla vysoké příjmy, jen za snímek Blade: Trinity z roku 2004 Snipes inkasoval v přepočtu 245 milionů korun.

Ze strany vězeňské stráže nemůže herec, známý z upírské trilogie Blade nebo snímku Demolition Man, očekávat žádné úlevy. "Uznáváme, že přitahuje pozornost, ale se všemi vězni zacházíme stejně," řekla už předem mluvčí věznice Shirley Whiteová.

Wesley Snipes s manželkou

Snipes byl v roce 2008 odsouzen ke třem letům vězení za úmyslné krácení daní. Podle rozsudku si od roku 1999 vydělal více než 720 milionů korun, ale zaplatil z nich jen malé nebo žádné daně. Vyhnul se zaplacení daní z příjmu ve výši více než 285 milionů korun. Očekává se, že ze stanovených 3 let stráví Snipes ve vězení maximálně 26 měsíců.