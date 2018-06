Snil jsem o dvou letech prázdnin

* Líbí se vám slovo prázdniny?Odjakživa. Myslím, že je to jedno z nejhezčích slov na světě.* Co budete dělat o těch letošních?Ministři bohužel nemívají prázdniny. Tím se liší od všech ostatních ve školství. Nicméně doufám, že budu mít jeden až dva týdny dovolené, které budu chtít strávit méně nápadným způsobem.* Jak dlouhé by měly být vaše ideální prázdniny?Když jsem chodil do školy, tak jsem snil o dvou letech prázdnin. Později mi připadalo, že ideální prázdniny by mohly být i kratší, tak tří-, čtyřměsíční, po dobu celého léta. A dnes jsou pro mě velkým snem ty klasické, dvouměsíční školní prázdniny.* Představte si, že by byla uspořádána stávka za prodloužení prázdnin. Jak byste se v takovém případě zachoval?Záleží na tom, kolik lidí by stávkovalo.* Stovky lidí...Stovky jsou málo (Vzhledem k tomu, že máme přibližně tři miliony školáků.) Muselo by jich být mnohem víc, aby to hrálo nějakou roli.* Kam byste chtěl jet na prázdniny?Máte nějaký cestovatelský sen? Jedním z nich je jižní Španělsko. Ale ideální prázdniny bych uměl trávit i bez cestovatelských snů. Míval jsem rád klasické vodácké prázdniny - třeba na Lužnici, Vltavě nebo Berounce.* Existuje nějaká fiktivní postava, se kterou byste chtěl na prázdniny jet?Jak člověk stárne, tak vypadávají ze hry takové osobnosti jako je D'Artagnan. Přesto by se pro ideální prázdniny podobná postava našla, nerad bych ale prozrazoval která.* Co si nikdy nezapomenete zabalit do prázdninového zavazadla?Knihu. Jsem požírač knih a je pro mě těžké vybrat jen jednu... ale přesto bych mohl doporučit knížky Zdeňka Šmída Proč bychom se netopili a Proč bychom se nepotili.* Co si vozíte z prázdnin (z dovolené) jako suvenýr?Vozívám si kamínky. Věřím staré etruské legendě, že kamínky mají duši a mohou vám připomínat určité události. Co byste popřál čtenářům časopisu Lifebook pro jejich letošní prázdniny? Aby nebyly prázdné. Aby se o nich nenudili, protože nejstrašnější věc na světě je asi nuda. Ale jinak si myslím, že všechny formy prázdnin jsou skvělé. A právě takové bych jim přál.