Snídaně je příležitost, jak se sejít pohromadě

Zítra vstanu a opařím se čajem, zní název jednoho českého filmu,který by zároveň mohl být popisem chvatné ranní konzumace mezi kuchyňskou linkou a domovními dveřmi. Pro dobrý start do nového dne je ovšem lepší dát si snídani v klidu. Jenže jakou? Anglickou, kontinentální, ze švédského stolu, či snad dokonce brunch?»Anglická snídaně« je všeobecně známý pojem, který v praxi už patří do oblasti mýtů - v běžné britské domácnosti se dnes poránu spíše než se šunkou s vejci setkáte s všelijak ochucenými ovesnými vločkami a corn flakes. Cestovní kanceláře o anglické snídani nehovoří, ale nepochybně její existenci předpokládají jako protipól užívaného pojmu »kontinentální snídaně«. Ten znamená, že ráno dostanete jen kávu nebo čaj, pečivo, máslo a džem. Jako by takováto sestava první ranní krmě byla běžná od Pyrenejí po Ural. Druhou variantou pak je českými turisty tak oblíbená »snídaně formou švédského stolu«, která se však v mezinárodní terminologii nazývá »buffetová«. Výraz »švédský stůl« nezná v tomto významu žádný cizí jazyk, natožpak Švédové,a používá se - bůhvíproč - jen v češtině. O víkendech teď přichází do módy brunch - složenina anglických slov »breakfest« a »lunch«, česky tedy »sníběd« - bohatá kombinace teplých a studených jídel za paušální vstupné, nabízená v restauracích zpravidla mezi 10. a 13. hodinou. Jak vidno, bude lépe snídaňové názvosloví opustit a položit si jednoduchou otázku: jak bohatá a vydatná by snídaně měla být. Snídej sám, obědvej s přítelem, večeři dej svému nepříteli - doporučuje arabské přísloví, které často citují i čeští dietologové. Také místopředseda ODS Miroslav Macek, vzděláním lékař,doporučuje volské oko na slanině,toasty s pomerančovou nebo grepovou zavařeninou a čaj s mlékem. (Hle,anglická snídaně uprostřed kontinentu!) Taková snídaně prý má vyvážený obsah cukru, škrobů i tuků, což je základem pro dobrý pracovní výkon. Naproti tomu senátor a úspěšný podnikatel Václav Fischer od probuzení až do pozdního oběda konzumuje jen ovoce a čaj (hlavně zelený), neboť tak nezatěžuje trávicí trakt a udržuje mysl svěží. Vybrat si zřejmě musíte sami. Určitě si však zkuste k sobotní nebo nedělní snídani udělat »švédský stůl« doma. Nanoste z ledničky a ze spíže vše použitelné,od salámů a sýrů přes ovoce a zeleninu až po džemy a koláče, hezky naaranžujte, navařte čaj a kávu, jezte a nepospíchejte. Bude to nejspíš jedna z mála příležitostí, kdy se sejde celá rodina v klidu pohromadě, a povídá se při ní mnohem lépe než při nedělním obědě.