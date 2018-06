Sňatek Volákové s Eliášem konečně právoplatný

S rychlým zajištěním nezbytné oficiality jim v Trutnově pomohli známí. "Zmínili jsme se jim a za dva dny nám volali, že to půjde. Byli jsme ten den normálně v práci, pak jsme dali v Trutnově ještě auto do servisu a šli na radnici. Patrikovi to odsvědčil kamarád, mně kamarádka. Chtěla jsem, aby přijela sestra z Itálie, ale to bohužel nevyšlo, nemohla kvůli zdravotním problémům svého manžela," vypráví rosnička.

Ve čtvrtek už předala svého manžela do rukou jeho kamaráda a kolegy Martina Havláta. "Kluci odletěli nejdřív na soustředění do Kanady. Martin už mi psal, že je rád, že mu ho taky půjčím. Pak už zamíří na hokejový kemp do Jersey a pak už začne sezóna. Poletím za ním do Ameriky nejspíš na konci října," říká Eliáš-Voláková

Bez manžela se v nejbližší době rozhodně nudit nebude. Příští týden ji čeká otevření pavilonu hybridů v pražské zoo. "Smála jsem se, že bych tam mohla být exponát. A když už mluvím o té zoo, musím říct, že jsme od jednoho našeho kamaráda, který ležel s Patrikem v nemocnici, když se léčil se žloutenkou, dostali certifikát a jsme adoptivními rodiči čukvaly zavalité.

Je to asi nejošklivější ještěrka v zoo, vybíral to záměrně podle toho hrozného jména. Jinak mě čeká práce v televizi, o kterou se musím podělit se svojí kolegyní - rosničkou a taky novomanželkou Romankou Jákl-Vítovou. Přemýšlím ještě o podání přihlášky na magisterské studium, uvidím, jestli by se dalo zvládnout dálkově," vypočítává půvabná tmavovláska.