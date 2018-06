Snad nebudu v neděli balit, řekla u voleb herečka Geislerová

Iniciativu Vyměňte politiky založila skupina lidí různých politických názorů, které však spojuje nespokojenost se současnou politickou scénou. Iniciativa přitom apeluje na voliče, aby do parlamentu poslali malé nebo úplně nové strany.

"My chodíme vždycky, i na všechny komunální volby. Je dobré se zaměřit na volební program, protože mnohdy sympatická strana pak má v programu, že chce zrušit ministerstvo kultury, a pro takovou stranu bych nerada hlasovala. Snahou je, aby vyhrála pravicově orientovaná strana," dodala Geislerová, která volila v Praze 5.

Trvalé bydliště její kolegyně, zpěvačky Anety Langerové je už léta v Říčanech. "Jít k volbám je odpovědnost voličů a je daleko lepší vzít nějaký lístek a hodit ho tam," uvedla. "Volila jsem stranu, která je malá a sympatická."

VIDEO: Je to občanská povinnost, řekla k volbám Aneta Langerová

Výměnu politiků podpořili například zpěvačka Marta Kubišová, zpěváci Dan Bárta a Tomáš Klus či spisovatel Jiří Stránský.

"Všechny tyto osobnosti spojuje kromě jiného i potřeba změny současné politické kultury. Někteří z nich stáli u revoluce v roce 1989 a mohou celkem dobře posoudit, jakým vývojem prošla česká politická scéna za posledních dvacet let," řekl iDNES.cz zakladatel iniciativy David Seibert.

VIDEO: Hokejový brankář Dominik Hašek volil zelené. Šlégra jsme zastihli v Litvínově

Mezi další celebrity, které odvolily v pátek, se zařadil i pardubický hokejový brankář Dominik Hašek, který tak po dvaceti letech opět volil v Česku. Váhal mezi dvěma stranami, nakonec se rozhodl pro zelené. "Životní prostředí je pro mě velká priorita," řekl iDNES.cz držitel mnoha trofejí, který letos s týmem vyhrál extraligu.

Druhý volební den

V sobotu jsme s kamerou u volební urny zastihli rockera Petra Jandu, který varoval před populismem a krátkozrakostí. "Já bych parafrázoval Jirku Krampola, který řekl, že co bude za deset nebo dvacet let ho nezajímá. Mě to tedy zajímá," řekl Janda.

VIDEO: Hudebník Petr Janda u voleb

"Vybírám podle programu, který mají, podle toho, co mi vyhovuje a s přihlédnutím k tomu, co bude vyhovovat i budoucnosti. Mám pocit, že ty populistické pindy nás nezachrání. Ty nám udělají dobře tak na chvilku," prohlásil rocker, který před volbami podpořil svým vystoupením ODS.